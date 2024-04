Rafał Brzoska reaguje na sugestie, że wystartuje w wyborach NA PREZYDENTA: "Do polityki powinni iść ludzie, którzy coś osiągnęli" (WIDEO)

Rafał Brzoska udowadnia, że nie każdy bohater nosi pelerynę. To właśnie dzięki niemu w dużej mierze nie musimy marnować czasu w kolejce na poczcie z wymiętolonym awizo w dłoni, ani bezczynnie siedzieć w domu w oczekiwaniu na przyjazd nierzadko spóźniającego się kuriera. Wprowadzona przez niego sieć samoobsługowych paczkomatów zrewolucjonizowała polski rynek usług logistycznych, a jego samego wywindowała na wysokie miejsca listy najbogatszych.

Poza swoim genem przedsiębiorczości biznesmen udziela się również filantropijnie na wielu płaszczyznach. W tym obszarze działalności od lat niezmiennie pomaga mu Omenaa Mensah. Życie majętnych małżonków budzi ogromne zaciekawienie internautów, toteż otrzymali wiele pytań podczas zorganizowanej na Instagramie transmisji na żywo. Jedno z nich dotyczyło nowej potencjalnej ścieżki kariery 46-latka.

Rafał Brzoska prezydentem? Zaskakująca reakcja Omeny Mensah

W opinii wielu prezes InPost spełniałby wszystkie warunki wymarzonego kandydata na prezydenta. Opanowany, przedsiębiorczy, zaradny i oddany żonie - czego chcieć więcej? Jeden ze śmiałków postanowił zapytać więc, czy jest szansa, by w przyszłości Rafał Brzoska został głową państwa. Pytany często o tematy polityczne miliarder udzielił obszernej odpowiedzi.

Uważam, że polityka, nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, czyli tzw. demokracji rozwiniętych, cierpi na brak leadership'u. Nie ma liderów. Jak popatrzy się na liderów lat 80. i 90., tj. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl czy George Bush, to byli ludzie, którzy układali świat na lata, aby on był lepszy. Dzisiaj mamy do czynienia z całą masą oderwanych od rzeczywistości populistów lub takich osób, którym się wydaje, że jakoś to będzie, albo są po prostu miernymi ludźmi, którzy dorwali się do władzy. Jeżeli patrzymy na to w takich kategoriach, to rzeczywiście nóż się w kieszeni otwiera i trudno się z tym godzić - podzielił się swoim spostrzeżeniem.

Podczas gdy Rafał Brzoska przemawiał do internautów, Omenaa Mensah była wyraźnie roześmiana pytaniem skierowanym do męża. Jasno dawała do zrozumienia, że nie widzi siebie w przyszłości w roli pierwszej damy.

Dlatego zawsze mówiłem i uważam i wierzę w to gorąco, że do polityki powinni iść ludzie, którzy coś w życiu osiągnęli, którzy nie są miernotami, którzy nie idą do polityki po to, żeby zarobić 10 tysięcy złotych pensji, tylko idą pro bono do polityki, by zmieniać świat na lepsze. I to jest leadership, którego w Europie nie widzę. Czy ja się tam wybieram? Nie, nie wybieram się, uspokoję od razu tych wszystkich, którzy nerwowo reagują na to. Aczkolwiek wierzę, że moje pokolenie, pokolenie późnych lat 70. i 80. przyniesie zmianę. Bardzo poważną zmianę i ja tę zmianę będę z przyjemnością obserwował - wyjaśnił.

Była pogodynka dopytywała, czy na ten moment wyklucza swój potencjalny start w wyborach prezydenckich. Przedsiębiorca uspokoił ją, dodając, że "ma ważniejsze tematy na głowie".

