Rafał Brzozowski wygrał Premiery w Opolu, a internauci już WĘSZĄ SPISEK: "Ustawka. Byście się wstydzili..."

Afera w komentarzach po Opolu

Jak Brzozowski wygrywa Premiery w Opolu, to znaczy, że ten konkurs nie ma żadnego prestiżu. Propaganda górą; Lizusek TVP wygrał. No jak by mogło być inaczej; Ktoś spodziewał się innego zwycięzcy?; Brzozowski = ustawka; Byście się wstydzili...; Któż inny mógł wygrać premiery jak nie pupilek TVP Brzozowski. Zero zaskoczenia - grzmią na facebookowym profilu Festiwalu w Opolu.