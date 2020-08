Rafał Brzozowski ZASTĄPI Tomasza Kammela w "The Voice Senior"! "To wielki zaszczyt"

Ojej 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie mogę pojąć jak to w ogole mozliwe, ze ktoś tak antypatyczny, tak słaby intelektualnie, tak pozbawiony charyzmy może być nieustannie, na siłę promowany w tv????czyj to syn, ze go tak wszedzie wciskaja? A juz KAMELA zamienic na niego???-ktos tam postradal zmysly do cna!!!