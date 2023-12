Rafał Cieszyński pozuje z NASTOLETNIĄ już córką, a internauci komplementują: "CAŁA MAMA" (FOTO)

Serialowo-teatralny gwiazdor stanął na wysokości zadania jako głowa rodziny, kiedy jego ukochana żona walczyła o życie po pęknięciu tętniaka mózgu . Na szczęście kobieta wróciła do pełnej sprawności, a zakochani w sobie jak nigdy wcześniej partnerzy uwiecznili 10. rocznicę ślubu odnowieniem przysięgi małżeńskiej na długo przed tym, zanim podłapały to inne znane pary.

Rafał Cieszyński zapozował do zdjęcia z córką. Dziewczynka niedawno wkroczyła w okres nastoletni

Wygląda na to, że już nic nie zakłóca rodzinnego szczęścia i spokoju aktorskiej pary oraz ich najbliższych. Rafał i Alżbeta łączą równolegle pracę na planie kilku seriali i przygotowania do licznych spektakli teatralnych z ich udziałem z wychowywaniem dwójki dorastających dzieci. Powolutku zaczynają wprowadzać je w swój zawodowy świat. 12-letnia Zosia niedawno zadebiutowała u boku znanej mamy w świetnie przyjętej przez krytyków etiudzie , która zakwalifikowała się na trzy światowe festiwale filmowe.

Internauci nie skupili się jednak na okazałym Big Benie czy przepływającej przez miasto Tamizie. Zwrócili uwagę na uderzające podobieństwo Zosi do rodziców , lecz... nie do końca potrafili określić, do którego z nich bardziej.

Mama z tatą podobni do siebie, to córka piękna i podobna do obu rodziców; Prześliczna córcia; Cała mama; Jeju, ślicznie. Córcia podobna do mamy bardzo, aż się musiałam przypatrzeć - czytamy w komentarzach.