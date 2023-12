Rafał Grabias wspomina Gabriela Seweryna. Pokazał wspólne zdjęcia sprzed 15 lat

Piko fiko mik... 33 min. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

A co z Kamilem? Żeby on się teraz nie zaćpał. Tyle hejtu, wszyscy go obwiniają, jakby Gabriel dzieckiem był. Już nie mówiąc, że większość z nas nie ma pojęcia jak ta relacja wyglądała, jaki naprawdę był jeden i drugi. Gabriel w KŻ wcale nie robił najlepszego wrażenia. Zresztą oboje primadonny, wiecznie pewnie się kłócili. Tylko ciekawe jak było naprawdę, bo Gabriel twierdził, że ulegał, a Rafał był dominantem, chyba też marudą, tymczasem Rafał twierdził, że to on był poszkodowany i musiał na terapię potem chodzić niczym żona, która wreszcie odeszła od męża co bije. No bo tak na dobrą sprawę, to Rafał spędził z Gabrielem całe swoje dorastające lata, więc Gabriel go praktycznie wychował, można by powiedzieć. Mam nadzieję, że nie jest prawdą, iż Rafał miał zaledwie 13 lat, jak się zaczął ten związek, tylko odmładza się niewiadomo po co, bo ktoś pisał, że jest 1983 rocznik. Czyli miał ok 17 lat a nie 13.