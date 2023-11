Rafał Grabias ŻEGNA Gabriela Seweryna! (FOTO)

RIP 12 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Karma wróciła bardzo szybko. Rafał trwał przy nim przez 18 lat wspierając go we wszystkim na dobre i na złe. Gabriel postanowił wyrzucić go ze swojego życia, pozostawiając z niczym i na pastwę losu. Mimo, iż razem wypracowywali majątek, ten go poniżał w mediach mówiąc, że Rafał nigdy nie pracował itd. Rafał okropnie przeżył rozstanie, jednak jakoś udało mu się pozbierać odnajdując pasję w roślinach i powoli zaczął stawać na nogi. Gabrielowi natomiast uderzyła sodówka do głowy, rzucił się w wir życia z nowym kochasiem. Jak to się skończyło, widać na załączonym obrazku.