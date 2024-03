Rafał Maserak ODPOWIADA Agnieszce Kaczorowskiej, która wytknęła mu aferę z policją: "Musi coś przepracować..." (WIDEO)

Parę dni temu Agnieszka Kaczorowska nieoczekiwanie zdecydowała się podważyć autorytet jednego z jurorów nowego "Tańca z Gwiazdami". Serialowa Bożenka z Klanu, która ponoć starała się o angaż w show, zasugerowała bowiem, że Tomasz Wygoda , nie nadaje się do sędziowania w formacie Polsatu.

Agnieszka Kaczorowska i Rafał Maserak kłócą się o nowego jurora "TzG"

A Rafał Maserak, nie słuchając prawdopodobnie całej mojej wypowiedzi, postanowił stwierdzić, że "odleciałam". Po czym powiedział dokładnie to samo, czyli że to inny świat tańca. Ale jednak dodał, że "może nie wgłębiłam się w wyższą kulturę". Mam nadzieję, że nie o tę kulturę, gdzie się ubliża policjantom chodzi... Bo tej wolę nie zgłębiać - napisała na Instastories Kaczorowska, nawiązując do afery sprzed dekady i załączając zdjęcia Maseraka z czarnym paskiem.