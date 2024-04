Rafał Maserak surowo o popisach Dagmary Kaźmierskiej na parkiecie: "SŁABO tańczy"

Rafał Maserak został zapytany o umiejętności taneczne Dagmary Kaźmierskiej. Padły szczere słowa

Rafał Maserak o tym, jak działa program "Taniec z Gwiazdami"

Po prostu ma swoich zwolenników, którzy silnie stoją za nią i ją wspierają. Tak naprawdę my jako jurorzy oceniamy ją za to, co robi na parkiecie, a jej fani za to, co robi w życiu na co dzień. I dlatego przechodzi z odcinka na odcinek.