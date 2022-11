Rafał Maślak prezentuje efekty PRZESZCZEPU WŁOSÓW, któremu poddał się w Turcji: "Płakałem JAK DZIECKO" (ZDJĘCIA)

Dziś przychodzę do was z tematem, o którym nie chciałem mówić, nie będąc pewnym, że wszystko pójdzie zgodnie z planem - zaczął Rafał. Jakiś czas temu zmieniłem nieco wizerunek, jak pewnie zauważyliście, i dostałem dużo pytań, czy z moim zdrowiem wszystko jest ok. Tak, wszystko jest ok. Przez wiele lat zmagałem się z problemem wypadających włosów. Gdy porównałem sobie zdjęcia z wyborów mistera Polski z 2014 do tych z zeszłego roku, moja czupryna znacznie się zmniejszyła. Próbowałem to ratować na wszystkie sposoby, a włosy jak leciały, tak leciały. To trudne, krępujące doświadczenie. Jak już podjąłem tę decyzję, płakałem jak dziecko.