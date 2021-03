Rafał Maślak relacjonuje KOSZMAR z podróży do Tulum: "Bilety nieważne, bagaż nie dotarł"...

Lecimy na wakacje! - napisał celebryta pod zdjęciem z żoną i synem z samolotu. To była bardzo ciężka przeprawa. Za pierwszym razem bilety były nieważne, musieliśmy wrócić z lotniska do domu. Dwie kolejne noce załatwialiśmy kolejny lot. Ale w końcu jesteśmy już na pokładzie, udało się! Czeka nas jednak ciężki lot, bo aż cztery starty i lądowania. Trzymajcie kciuki!

Niestety, nie wiemy, jak to się stało, że Maślak na lotnisku zorientował się, że ma nieważne bilety, ale to był tylko początek serii niefortunnych zdarzeń. Po przylocie na miejsce okazało się, że bagaże Rafała i jego rodziny zaginęły. Wszystkie walizki zamiast do Meksyku poleciały do Paryża.