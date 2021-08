Rafał Maślak ZOSTAŁ OJCEM po raz drugi!

Wreszcie razem. To był stresujący tydzień. Kiedy nadszedł czas, zawiozłem Kamilę z samego rana do szpitala, niestety nie mogłem wejść do środka, musiałem wrócić do domu. Chwilę później dostałem od żony sms, że zaczęli przygotowywać do zabiegu. Byłem sam w domu, nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Pojechałem skołowany na siłownie, zacząłem rzucać ciężarami, nie mogąc nawet doliczyć do dziesięciu - czytamy.