Rafał Masny ODCHODZI z Abstrachuje TV: "Miałem TRUDNOŚCI Z PISANIEM ŻARTÓW"

Wszystko wskazuje na to, że powstały w 2012 roku kanał już niebawem może przejść do historii. W środę jeden z założycieli Abstrachuje TV, Rafał Masny oświadczył, że podjął decyzję o rezygnacji z członkostwa w niegdyś nierozłącznego trio. Na profilu instagramowym 29-latka pojawił się post, w którym poinformował on swoich fanów o tym, że nadeszła pora opuścić tonący statek.

Komedia nie jest prostą sztuką i ciężko znosi próbę czasu, ale ma też niezwykłą właściwość łączenia ludzi - napisał. Śmiech jest odruchem bezwarunkowym i każdy, który udało mi się wywołać przez te lata, jest dla mnie powodem do dumy. Miałem niebywałą przyjemność stworzyć coś, co przez prawie dekadę czyniło ludzi choć trochę szczęśliwszymi. W tym miejscu dziękuje Robertowi i Czarkowi za tę wspaniałą przygodę. Mam nadzieje, że uda wam się stworzyć beze mnie coś równie dobrego, a nawet lepszego.

Oprócz tego youtuber opublikował na swoim kanale trwający 15 minut filmik, w którym wyjaśnił powody swojej decyzji. Rafał wyjawił, że punkt zwrotny w jego karierze nastąpił dwa lata temu, gdy nagrał film o tym, jak być szczęśliwym. To wtedy miał zdać sobie sprawę z faktu, że sam nie czuje już satysfakcji z tego, co robi. Masny stwierdził, że przytłoczyła go po prostu ilość obowiązków, przez co doświadczył wypalenia zawodowego.