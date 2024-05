Rafał Mroczek wziął ślub. Tak wyglądały POPRAWINY. Brat aktora pokazał kulisy imprezy (ZDJĘCIA)

W sobotę Rafał Mroczek wziął ślub. Żoną aktora została Magdalena Czech, finalistka konkursu Miss Polonia 2018 i absolwentka farmacji. Ceremonia odbyła się w tajemnicy przed mediami, a o sformalizowaniu związku pan młody poinformował dopiero w niedzielny poranek, kiedy to opublikował na Instagramie zdjęcie obrączek z wymownym komentarzem "Przyjmij dziś to, co mam".