Rafał Patyra z TVP opowiada o romansie i NIEŚLUBNYM dziecku na łamach katolickiego tygodnika

Rafał Patyra z pewnością jest świetnie znany widzom Telewizji Polskiej. Dziennikarz od lat zawodowo związany jest ze stacją, gdzie można go było oglądać w rozmaitych programach sportowych oraz takich formatach jak m.in. "Teleexpress", "Rodzinny ekspres" czy "Dzień Dobry Polsko!". Prezenter TVP współpracuje także z Radiem Maryja oraz Telewizją Trwam. Patyra na co dzień nie ukrywa, że jest praktykującym katolikiem, a wiara jest dla niego niezwykle ważna - i chętnie podkreśla to w mediach społecznościowych. Okazuje się jednak, że dziennikarz nie zawsze żył w przywiązaniu do tradycyjnych wartości i przykazań...