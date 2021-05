Rafał Poniatowski nie żyje. Reporter TVN24 miał 48 lat

Lili 22 min. temu zgłoś do moderacji 26 0 Odpowiedz

Ludzie badajcie się u dermatologa. Mi 3 lata temu po upalnym lecie pojawił się pieprzyk ot taki jakich ma się więcej lub mniej na ciele. Bagatelizowalam to aż do zeszłeg roku gdy lekarz rodzinny zaproponował mi badanie dermatoskopem. Pomyslalam że w sumie to jest okazja żeby w końcu je sprawdzic i z tego skorzystałam. Okazało się że ten pieprzyk miał komórki nowotworowe!!!! Pietwszy stopień czerniaka!!!!! Lekarze mówili że trafiłam do nich w najlepszym momencie jeżeli można to tak nazwać. Wszystko zostało usunięte w klinice z duzym marginesem skóry (w sumie cięcie na 10 cm). Od tego czasu mam co 3 miesiące kontrole u dermatologa bo ewentualne przerzuty w czerniaku pierwszego stopnia są bardzo trudne do wykrycia dlatego co 3 miesiące mam kontrolę + badania różnego rodzaju. Po 6 latach kontrole co pół roku a po następnych 2 co rok. Jak w ciągu 10 lat nic nie wyskoczy to znaczy ze wychwycilismy te wczesne stadium i jestem zdrowa. Ale Bóg jeden wie co może się w przeciągu tych 10 lat wydarzyć. Dodam że mieszkam w Niemczech i taka jest tu procedura leczenia czerniaka w pierwszym stadium. Dlatego badajcie znamiona bo z czerniakiem niema żartów.