Rafał Rutkowski UDERZA w Polsat: "Od dawna wydawał mi się propisowski"

polak 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ty pseudo kabareciarzu to właśnie polsat jest najbardziej bezstronną stacją, a że to bardzo często zgadzało się z informacjami z TVP to przypadek??? Bo co bo, polsat nie ma narracji PO/KO to jest zły.?? Zakompleksieni celebryci!!! Cenie ludzi sportu i kultury za to że nie ujawniają swojch sympatii politycznych, nawet jeśli będą inne niż moje.