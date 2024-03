Rafał Trzaskowski opublikował świąteczne nagranie i wzburzył internautów: "Żona przy garach, a Pan siedzi?!". Zareagował

Anna 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeśli będzie miał drugą ture przez to nagranie, to bedzie do kinca zycia zalowal, ze nie król marchewki na tym filmie. Warszawa to nie reszta Polski, dla kandydata prokobiecego, liberalnego w liberalnym miescie to moze przewazyc. A za tym będą szły przecież dalsze konsekwencje dla niego. Jeśli wygra w pierwszej pokaże swoją siłę i bedzie niepodwazalnym kandydatem na prezydenta Polski, a jeśli przez to nagranie będzie druga tura to w KO będzie sygnał, że wcale nie jest taki silny i jego kandydatura nie będzie wcale pewna.