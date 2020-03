Ramówka Polsatu. Wydekoltowana Julia Wieniawa gra nogą w zielonej spódnicy z rozcięciem (FOTO)

Nick 50 min. temu zgłoś do moderacji 52 18 Odpowiedz

W tych czasach nie trzeba być wybitnym. Wiele osób zarzuca jej brak warsztatu aktorskiego, ale pierwsze angaże same do niej nie przyszły, musiała pewnie mieć sporo samozaparcia i włożyć w to jakąś pracę. Skoro takiemu, jak sami twierdzicie, aktorskiemu beztalenciu się udało, to Wam zdolniachom tym bardziej- spróbujcie czegoś innego niż hejtowanie w internecie tych, którym dobrze się powodzi, doróbcie się jej kasy, kupujcie sobie kolejne mieszkanka i cieszcie się w końcu życiem :)