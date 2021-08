Ramówka TVN. Agnieszka Woźniak-Starak zadaje szyku CAŁA W DŻINSIE (ZDJĘCIA)

zuza 18 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

jeżdze do takiej pani panny 70 lat.nie miała dzieci.co z tego ze ma az 4 kuchnie i co z tego ,że miala najlepsze ciuchy jak sama jak palec siedzi i o wszystko musi prosić ludzi dobrej woli.Ma sie dzieci ma sie wydatki i zmartwienia ,ale nigdy bym nie chciala byc bez dzieci.jak one nie pomogą to wnuczki.