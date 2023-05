"Ranczo" wraca na antenę! Fani serialu zachwyceni

Telewizja Polska ma dla swoich widzów niespodziankę na najbliższe miesiące - ulubiony serial "Ranczo" powraca do oferty programowej. To pierwszy raz od prawie siedmiu lat, kiedy to zakończyła się emisja, widzowie będą mogli ponownie śledzić losy mieszkańców Wilkowyi na ekranach telewizorów.