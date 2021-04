Raperzy ODMÓWILI współpracy z Ekipą Friza! Dziwicie się?

Karol Friz Wiśniewski do współpracy nad płytą zaprosił między innymi Cleo , Donatana czy B.R.O. W utworze Zaebyście na featuringu pojawił się też reprezentant grupy Chillwagon - Qry. Plany współprac były jednak dużo szersze. Ekipa chciała bowiem, by swoje zwrotki na ich płytę nagrali też Mata czy Bedoes. To się jednak nie udało, bo raperzy odmówili youtuberom .

Muzyka to jest całe moje życie. Ja rozumiem twórców, którzy tworzą dla zabawy. Wy sobie możecie mówić: "Tak, grubasie, pie*dolisz, a sam nagrywasz czasami o głupotach". Okej, czasami mam taki mood. Ale żeby uczestniczyć w takim projekcie, to się nie czuję. Bo tak, jak mówię, to jest całe moje życie, to płynie z mojego serca. I średnio bym się czuł w takie odsłonie, no, k*rwa, no. To jest moje życie. Nie jestem taki spięty, że no, kurwa, oni robią płytę. Nie o to chodzi, wielkie pozdro dla Ekipy - tłumaczył na instagamowym lajwie Bedoes.