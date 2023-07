Ravgor nie żyje. Popularny youtuber miał 35 lat

Ech 15 min. temu zgłoś do moderacji 25 0 Odpowiedz

W tych czasach ciężko nie mieć depresji. Niby mamy dużo lepsze warunki i udogodnienia niż 50 lat temu itd., ale ten wyścig szczurów wykańcza. Czego nie zrobisz, to ciągle mało. Wczorajsze osiągnięcie dziś nie znaczy już nic, bo okazuje się, że prawie każdy to osiągnął. Więc wyznaczasz sobie kolejne cele, które kosztują mnóstwo pracy, a w oczach społeczeństwa i tak nie znaczą nic. Do tego dzięki automatyzacji mieliśmy mieć mniej pracy, a jednak ciągle musimy tyrać jak mrówki, wymagania rosną co chwila, ciągle musisz nadążać, bo w przeciwnym razie odpadniesz.