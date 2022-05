Ray Liotta nie żyje. Robert De Niro: "Był zbyt młody, by odejść"

Ray Liotta nie żyje. Taką wiadomość w czwartek wieczorem podał jako pierwszy serwis Deadline. Aktor zmarł podczas pobytu na Dominikanie , gdzie brał udział w zdjęciach do nowego filmu pt. "Dangerous waters".

Źródło serwisu TMZ ujawnia, że Liotta zmarł we śnie i "nie ma podejrzeń" , że śmierć nastąpiła z przyczyn innych niż naturalne. Aktorowi towarzyszyła na Dominikanie narzeczona, Jacy Nittolo.

Ray Liotta zasłynął rolą w filmie Martina Scorsese "Chłopcy z Ferajny" z 1990 roku, w którym grał gangstera Henry'ego Hilla. Na ekranie partnerowali mu m.in. Robert De Niro i Joe Pesci. Sukces filmu otworzył Liotcie drzwi do kariery w Hollywood. Ray zagrał m.in. w takich hitach jak "Cop Land", "Pole marzeń" czy "Historia małżeńska". Na koncie miał m.in. nagrodę Emmy i nominację do Złotego Globu.

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

W ostatnich latach Ray Liotta sporo pracował. Wystąpił m.in. w filmach "Bez gwałtownych ruchów" i "Wszyscy święci New Jersey", które trafiły do kin. Mówiło się o jego "wielkim powrocie". Tymczasem fani byli zaniepokojeni pogarszającym się wyglądem aktora. Świadkowie, którzy widzieli go w marcu pod jednym z hoteli, mówili, że był "blady, powolny i chwiał się na nogach", a Jacy musiała pomagać mu nieść bagaże.