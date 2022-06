Razem, a jednak osobno: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zmierzają na zakończenie roku szkolnego córki (ZDJĘCIA)

Mogło się wydawać, że skandal z rozwodem i domniemanym romansem w tle mocno odbije się na karierze Katarzyny Cichopek. Tak się jednak nie stało. Nie dość, że aktorka wciąż jest jedną z flagowych twarzy Telewizji Polskiej, to jeszcze najprawdopodobniej udało jej się wywalczyć posadę jurorki w kolejnej edycji "You Can Dance". Jakby tego było mało, już niedługo na antenie TVP Kobieta celebrytka poprowadzi nowy program o wnętrzach - "Operacja aranżacja".

W natłoku zawodowych obowiązków Cichopek znajduje jeszcze czas na zajmowanie się dwójką pociech, które dzieli z Hakielem. Mimo że stosunki między (niebawem już byłymi) małżonkami do najlepszych nie należą - aktorkę i tancerza czeka ponoć w sądzie spór o pieniądze - rodzice robią, co mogą, by jakoś wynagrodzić dzieciom ten niewątpliwie trudny okres.

W piątek ubrany na "galowo" Marcin Hakiel został sfotografowany przez paparazzi, gdy zmierzał samotnie (i z nietęgą miną) na zakończenie roku szkolnego 8-letniej Heleny. Chwilę później do szkoły przyszła Kasia z córką, dzierżąc w dłoni bukiet słoneczników. Cichopek wybrała na tę okazję elegancką, białą bluzkę, do której dopasowała zielone spodnie z wysokim stanem oraz buty na platformie. Gdy świadectwa zostały wręczone, celebrytka wyszła z budynku i wsiadła z córką do samochodu, po czym odjechały przed siebie.

Myślicie, że atmosfera na zakończeniu roku Heleny była napięta?

Ojojoj 1 godz. temu zgłoś do moderacji 197 6 Odpowiedz A tacy byli szczesliwi... na insta

Wyświetl odpowiedzi ( 1 )

Ja1 1 godz. temu zgłoś do moderacji 123 8 Odpowiedz Liber i Grzeszczak już od paru miesięcy nie są razem i nikt o tym nie pisze 🤪

Wyświetl odpowiedzi ( 6 )

Także tak... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 85 3 Odpowiedz Teraz cały miesiąc będziemy oglądali relację z zakończenia roku w odcinkach. W nst.odcinku uroczysty obiad.

Wyświetl odpowiedzi ( 2 )

Upał oh. 1 godz. temu zgłoś do moderacji 82 9 Odpowiedz Myślę ,że nie powinniście NIC o nich pisać a w szczególności o tej pseudo gwieździe.

imo 36 min. temu zgłoś do moderacji 75 2 Odpowiedz serio? u Was też oboje rodzice zapylali na koniec roku szkolnego? czy też jeden rodzic, babcia albo zero rodziców?

Wyświetl odpowiedzi ( 10 )

Najnowsze komentarze (56)

aaa 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz Hakiel pierwszy raz swietnie wyglada , samodzielnosc wyszla mu na dobre , moze zaczynac wszystko od poczatku jakby mial znowu 25 lat , los darowal mu kolejne 15 lat mlodosci

Antek 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz Osobno zarabia więcej niż razem za ustawki

Smutne 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz Zalosne to wszystko

Click 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz Skad on ta marynarkr wytrzasnal!??!!

MKMK 13 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz Czy K. C. Ma tylko jedna torebunię? I to brzydką ?

Wyświetl odpowiedzi ( 1 )

Hch 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz Hakiel lepiej wygląda teraz

Gocha 19 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz Żałosne dorośli ludzie jeszcze niedawno masa pistó jacy to szczęśliwi a teraz nie potrafią się zachować na głupim zakończeniu roku szkolnego dzieciaka

Gosc 21 min. temu zgłoś do moderacji 6 7 Odpowiedz Nadal trzeba w Polsce dawać kwiaty nauczycielom z okazji zakończenia roku szkolnego?

Wyświetl odpowiedzi ( 1 )

Karina 24 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz Nie przypominam sobie żeby rodzice szli ze mną kiedykolwiek na koniec roku do szkoły. Nie chodziłam też z córką.Pierwsa klasa,początek roku to tak,ale koniec?Kwiaty dostałam do ręki dla wychowawczyni a wracałam za godzinę,maks dwie że świadectwem. To samo córka.

Obiektywnie 24 min. temu zgłoś do moderacji 7 6 Odpowiedz Nie wiem po co on tam poszedł, skoro teraz jest tydzień matki z dziećmi. Po kiego stwarzać takie niezręczne sytuacje ?

Ona 24 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz A co mnie obchodzi Cichopek i jej rodzina.Robicie im fotki a oni biorą za to kase!!!!!

Jasiu 25 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz Wychnął???????

Tom 28 min. temu zgłoś do moderacji 21 8 Odpowiedz Straciłem di tej kobiety szacunek. Szkoda ze przysięgała przed Bogiem. Dorobiła się kasy i już jej Pan Hakiel niepotrzebny. Co seks robi z mózgiem ludzi. Zostawić rodzone dzieci rozdzielić z ojcem byleby tylko poczuć na nowo motyle w brzuchu. No a jeżeli okaże się Pradą ze ma romans z Panem Kurzajewskim to i ten pań kiefys zapłaci bo nie buduje się szczęścia na czyimś nieszczęsciu

Piotr 28 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz ja mąż juz dawno nie interesuje