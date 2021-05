Rebel Wilson ma problemy z zajściem w ciążę. "MAM ZŁE WIEŚCI"

Mam złe wieści i chyba nie mam z kim się dziś nimi podzielić... ale wydaje mi się, że muszę to komuś powiedzieć. Do wszystkich kobiet mających problemy z płodnością: rozumiem Was. Wszechświat rządzi się tajemniczymi prawami i czasami to wszystko wydaje się bez sensu. Ale mam nadzieję, że przez wszystkie ciemne chmury przebije się w końcu światło.