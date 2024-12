Rebel Wilson odnowiła przysięgę małżeńską! Ślubu udzieliła siostra aktorki, a w ceremonii wzięła udział jej 94-letnia babcia

Transformacja Rebel Wilson , zarówno zawodowa, jak i osobista, stała się inspiracją dla wielu. Aktorka zyskała uznanie nie tylko dzięki swoim rolom, ale także dzięki szczerości w sprawach osobistych. Zmiana stylu życia Wilson, która doprowadziła do utraty ponad 30 kg, była szeroko komentowana w mediach. Jednak to jej coming out w 2022 roku oraz towarzyszące mu ujawnienie związku z Ramoną Agrumą sprawiły, że o Australijce usłyszał cały świat. Rebel zażartowała wówczas, że długo szukała "księcia z Disneya, ale tak naprawdę potrzebowała księżniczki".

Szybko okazało się, że Ramona to rzeczywiście ta jedyna dla Rebel. Pół roku po ujawnieniu związku para powitała na świecie córkę, Royce Lillian , która została urodzona przez wynajętą surogatkę. Z kolei pod koniec września tego roku panie pobrały się podczas romantycznej ceremonii we Włoszech. Ślub miał miejsce na Sardynii.

Choć od zaślubin minęły zaledwie trzy miesiące, zakochanym w sobie do nieprzytomności żonom zamarzyło się odnowienie przysięgi małżeńskiej. Pretekstem do ponownego ożenku okazał się absencja ukochanej babci Rebel podczas ceremonii na Sardynii, która nie mogła przylecieć na miejsce ze względu na podeszły wiek. Wilson postanowiła, że specjalnie z myślą o nestorce swego rodu zorganizuje kolejny ślub w Syndey, z którego pochodzi (warto tu zaznaczyć, że małżeństwa osób tej samej płci są legalne w Australii od 2018 roku).

Moja siostra Liberty udzieliła nam legalnego ślubu w Sydney! Oznaczało to, że moja 94-letnia babcia Gar mogła być obecna na ceremonii, co było dla nas czymś wyjątkowym. Uznałyśmy, że skoro możemy pobrać się w moim rodzinnym mieście o tej wspaniałej porze roku, to powinnyśmy to zrobić - napisała aktorka.