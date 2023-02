Rebel Wilson potwierdza ZARĘCZYNY z ukochaną! Pochwaliła się pierścionkiem od Tiffaniego: "Powiedziałyśmy TAK" (FOTO)

Ladna25 przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja wczoraj się rozstałam z facetem,bo nie dość,że mnie nie szanował to jeszcze po 10 latach związku tylko jak był sex to ok wszystko pięknie ładnie,a jak nie było np parę miesięcy to zero szacunku,zero Ja kumam,że dziewczyny chodzą do łóżka z facetem często i w tedy jest bajkowo,ale ja nie będę podnóżkiem,że wszystko na zawołanie.