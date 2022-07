Rebel Wilson pozuje w stroju kąpielowym w Turcji, dumnie przyznając: "Przytyłam 3 kilogramy" (FOTO)

Właśnie zauważyłam, że przytyłam 3 kg. Jestem w niesamowitym hotelu all-inclusive… Straciłam samokontrolę. Ale wiecie co? Mogę wstać jutro i pójść na siłownię, nawadniać się, jeść zdrowo i kochać siebie. Bycie surowym dla siebie nie pomaga, ale wiem, jak to jest czuć winę po tym, gdy się zje za dużo. Jeśli jesteście podobni do mnie, to wiedzcie, że jesteście czymś więcej niż waszą wagą, wasza waga was nie definiuje. Po prostu róbcie, co możecie, by być zdrowymi i nie bądźcie dla siebie tak surowi. Bądźcie najlepszą wersją siebie - napisała.