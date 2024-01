Recenzent skrytykował rolę żony Piotra Adamczyka w "Powstaniec 1863". Karolina Szymańska grzmi: "Aktorstwo nie polega na atrakcyjności aktorki"

Piotra Adamczyka i jego żonę Karolinę Szymczak łączy nie tylko wzajemne uczucie, ale też miłość do aktorstwa. Oboje z powodzeniem rozwijają swoje pasje. Piotr coraz częściej pojawia się w zagranicznych produkcjach, podczas gdy Karolina stawia na razie na lokalne produkcje, choć też ma na koncie międzynarodowe epizody.

Karolina Szymczak zagrała hrabinę Antoninę Konarzewską

Ostatnio aktorka zagrała w filmie historycznym "Powstaniec 1863". Produkcja dopiero co trafiła do kin, a w internecie zaczęły pojawiać się pierwsze recenzje. Jedna z nich szczególnie rozsierdziła żonę Adamczyka. Trudno jej się dziwić. Jacek Szczerba z "Gazety Wyborczej" skupił się nie tyle na jej aktorskim warsztacie, co na wyglądzie.