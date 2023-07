Redaktorka Vogue'a UDERZA w Kate Middleton. Oberwało się jej za... biżuterię. Słusznie?

Dudu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 70 1 Odpowiedz

Biżuteria Windsorów to kolekcja bezcennych kamieni - tiary, kolie, całe garnitury jubilerskie. Księżna Walii to nie Elżbieta II, która nawet do garsonki przyczepiała diamentowe broszki. Teraz są inne czasy, a ona jest jeszcze młoda i nie musi na wszystkie wyjścia zakładać diamentowych kolczyków. Jeżeli monarchia ma skracać dystans do zwykłych ludzi, to nawet byłoby źle widziane. Księżna obwieszona perłami i diamentami z wizytą w przedszkolu... to nawet słabo brzmi.