Reese Witherspoon chwali się dorosłą córką. Fani: "WYGLĄDACIE JAK SIOSTRY"

Reese Witherspoon od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych aktorek. Choć zasłynęła wizerunkiem "legalnej blondynki", to w kolejnych rolach dała się poznać z nieco innej strony i skutecznie dołączyła do grona najsilniejszych graczy w Hollywood. Wszystko to oczywiście przy wyrazach sympatii milionowego grona fanów.