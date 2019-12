Refleksyjna Maja Bohosiewicz prawi na temat hejtu: "Nie s*aj mi swoim smutkiem, głupotą, nie komentuj mebli, nie pluj na mojego męża"

"Chciałam wam powiedzieć, że to konto to jest „mój dom”, do którego was zapraszam! Bardzo serdecznie. Będę was tu gościła, będzie kawka i ciasteczko, będzie i wesoło i smutno, ale w moim domu panują moje zasady i ja stawiam granice. Nie wchodź na stół i nie s.aj mi swoim smutkiem, głupotą, zazdrością, nie komentuj moich mebli, nie pluj na mojego męża ani do cholery nie mów mi czy mam ściąć grzywkę. Też zauważam, że masz okropny blond, fatalne nogi, twój mąż to jełop i źle układasz sztućce (naucz się w końcu, że brzuszki noży kierujemy w stronę talerza) ale powiem ci to dopiero kiedy zapytasz: Maja, a co myślisz o... I taką też do ciebie mam prośbę. Przychodź, wpadaj, pogadajmy, pośmiejmy się i proszę nie układaj mi w półkach w łazience".