Rejs w jedną stronę. Jak naprawdę zginęła aktorka Natalie Wood? Podejrzenia od razu padły na jej męża

To miała być przyjemna, weekendowa podróż, suto zakrapiana alkoholem. Jacht Splendour 28 listopada 1981 roku wypłynął z Los Angeles w kierunku skalistej wyspy Santa Catalina. Oprócz Natalie Wood i kapitana, Dennisa Daverna, na pokładzie obecny był jeszcze mąż kobiety - Robert Wagner oraz Christopher Walken . Po wielu latach milczenia kapitan łodzi wyznał, że podczas całego rejsu panowała bardzo napięta atmosfera. Między trójką aktorów, a przede wszystkim między małżonkami, wybuchały częste i gwałtowne kłótnie . Doszło podobno do tego, że Wood prosiła Daverna o załatwienie wodolotu, który zabrałby ją z powrotem na brzeg. Może gdyby mężczyzna spełnił wtedy prośbę artystki, ta historia nie miałaby tak katastrofalnego zakończenia. Może…

Według opowieści Daverna, w trakcie jednej z wielu sprzeczek, podenerwowani Wood i Walken przerwali wspólne biesiadowanie i udali się do swoich kajut. Godzina była późna, ale Wagner i kapitan statku postanowili kontynuować libację. Po przechyleniu niezliczonej ilości kieliszków, mąż Wood również oddalił się do jej kabiny, gdzie, według Daverna, na nowo rozgorzała awantura. Zmartwiony kapitan chciał sprawdzić, co dzieje na tyłach jachtu, ale aktor odesłał go z kwitkiem. Davern wierzy, że właśnie wtedy Wagner zamordował Natalie Wood.