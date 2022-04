Renata Kaczoruk wspomina pojednanie z Małgorzatą Rozenek. "Czułam, że dla niej NIE BYŁO TO ŁATWE"

Towarzyszyło mi przytłaczające poczucie niesprawiedliwości i bezradności, w skali, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Chciało mi się tylko płakać. Próbowałam to jakoś zrozumieć i wykorzystać do nauczenia się czegoś o sobie - stwierdziła.

Renata przyznała, że to ona jako pierwsza wyciągnęła rękę do Rozenek i jej męża.

Czułam, że dla niej nie było to łatwe, ale bardzo szybko zrozumiała, o co mi chodzi i odwzajemniła mój gest. Bardzo mnie to ucieszyło. Była z Radosławem. Nie wiedziałam, jak zareaguje, gdy do nich podejdę. Zawahałam się, nie chciałam wywrzeć na nich presji przy innych. Niewiele musiałam mówić. Powiedziałam, że ciąży mi ta sytuacja. Zapytałam, czy możemy sobie po prostu podać dłonie i to zakończyć - dodała Renulka.