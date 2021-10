Renee Zellweger NIE PRZYPOMINA SIEBIE na planie serialu o morderczyni (ZDJĘCIA)

Renee będzie teraz gwiazdą serialu "The Thing About Pam" opowiadającym o zabójstwie Betsy Farii, którym przed laty żyła cała Ameryka. O śmierć kobiety oskarżono początkowo jej męża, Russa. Sąd uznał mężczyznę za winnego i skazał go na dożywocie. Po kilku latach policjantom udało się jednak udowodnić, że Faria został wrobiony, zaś prawdziwą sprawczynią morderstwa była najprawdopodobniej niejaka Pam Hupp. To właśnie w nią wcieli się Zellweger.