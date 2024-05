Reprezentant Holandii faworytem Eurowizji 2024. W piosence, którą zadedykował zmarłym rodzicom, WSPOMINA o Polsce (WIDEO)

Tegoroczna Eurowizja wzbudziła wśród polskich fanów ogromne emocje, głównie z uwagi na kontrowersyjny wybór reprezentantki. Luna musiała długo przekonywać do siebie publiczność i po wielu miesiącach pracy stawiła się na scenie w Malmö. Niestety, nie udało się jej dostać do finału . Nie oznacza to jednak, że to koniec polskich akcentów w konkursie.

Reprezentant Holandii wspomina o Polsce w piosence na Eurowizję

Europo zjednoczmy się, teraz albo nigdy. Witam w Europie, zostanę tu aż do śmierci. Odwiedzam znajomych we Francji, albo biegnę do Wiednia. Chce wyjechać z Holandii, ale mój paszport zniknął. Na szczęście nie potrzebuję wizy, aby być z tobą. Zatem jadę autobusem do Polski, albo pociągiem do Berlina. Nie mam pieniędzy na Paryż, więc korzystam z wyobraźni... - słyszymy.