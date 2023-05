Reprezentantka Francji na Eurowizji pokazała widzom ŚRODKOWY PALEC?! Teraz się tłumaczy: "Nie o to chodziło"

Wulgarny gest na Eurowizji

Gest, który wykonałam w Green Roomie i który wszyscy omawiają na portalach społecznościowych, absolutnie nie jest pogardą ani zniewagą i bynajmniej nie był to środkowy palec. To gest rozczarowania z mojej strony. Oznacza "whatever", co można przetłumaczyć na "niech tak będzie". Nie więcej, nie mniej. Nie miałam zamiaru szokować ani prowokować. Przepraszam, jeśli zostało to źle zrozumiane.