Reprezentował SLD, był bohaterem potężnego skandalu, a niedawno walczył o życie w szpitalu. Kim jest były mąż Magdaleny Ogórek?

„Za sprawą Wirtualnej Polski dowiedzieliśmy się, że Platforma Obywatelska zapłaciła pewnemu internetowemu hejterowi ponad 300 tysięcy złotych, czyli tyle, ile profesor polskiego państwowego uniwersytetu zarabia w ciągu prawie pięciu lat. To upokarzające i bulwersujące” - pisze prof. Marek Migalski. „Osobnik ten opluwał, obrażał, wyszydzał i wulgarnie atakował każdego, kto liczy się w debacie publicznej, a jednocześnie nie jest zaprzysięgłym miłośnikiem PO. I nie chodziło tylko o polityków PiS, ale także innych członków koalicji (ze szczególnym uwzględnieniem Szymona Hołowni) oraz niezależnych komentatorów i dziennikarzy. Sprawdziłem - konto Bartosza Kopani (Pablo Moralesa) zablokowałem i ja, zatem także i mnie musiał atakować, choć doprawdy trudno nazwać mnie miłośnikiem PiS (...). Jego hejterska aktywność była finansowana ze środków PO, czyli z pieniędzy publicznych. Trzeba bowiem państwu wiedzieć, że partia Donalda Tuska, podobnie zresztą jak wszystkie inne reprezentowane w Sejmie, finansowana jest w 90 proc. z dotacji i subwencji budżetowych, czyli z pieniędzy nas wszystkich. Każdy z nas zatem złożył się na to, by Bartosz Kopania mógł w sieci bluzgać, używać wulgaryzmów i wzniecać nienawiść. Władze PO twierdzą jednak, że nie za to mu płaciły, lecz za "analizy politologiczne". Jestem żywo zainteresowany ujawnieniem owych "analiz" i mam nadzieję, że dziennikarzom nie zabraknie determinacji, by te wybitne dokumenty wydrzeć z gardła działaczy PO. Światowa politologia czeka na analizy warte aż tyle. A społeczeństwo polskie na ujrzenie dorobku intelektualnego doradcy partii Tuska, za który zapłaciła 300 tysięcy złotych”......... Czy ocenzurujecie SAMI SIEBIE?