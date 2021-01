Restauracja Magdy Gessler otwiera się pomimo obostrzeń! "Niedługo po prostu NIE BĘDZIE CZEGO RATOWAĆ"

Parias 12 min. temu zgłoś do moderacji 10 11 Odpowiedz

Czy bez chodzenia do restauracji i siłowni mozna zyc? Można ! Ale najpierw trzeba pozostać przy życiu Żeby utrzymali się restauratorzy to sprawa rzadu A ci są mega nieudolni Wiec niech się otwierają A czy my będziemy chodzić do lokali gastronomicznych to nasz wybór Czy chcemy zyc czy się bawić ? Wybór jest nasz No dalej Łapki w dół Ja wole życie niż najlepszy stek