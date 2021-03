Rihanna idzie na kolację w LŚNIĄCYM FUTRZE. Internauci grzmią: "WIEDŹMA BEZ SERCA!"

Rihanna to jedna z najpopularniejszych i najbogatszych piosenkarek na świecie. Słynie z zamiłowania do mody oraz luksusu i chętnie wyraża to w swoich stylizacjach. Nie jest tajemnicą, że ma słabość do naturalnych futer, za co wielokrotnie była już ostro krytykowana.

W niedzielę paparazzi "przyłapali" Rihannę w drodze na kolację do ulubionej przez celebrytów restauracji Giorgio Baldi w Santa Monica. Tuż obok niej szedł mężczyzna przypominający wyglądem ASAP Rocky'ego, jednak z powodu maseczki trudno z całą pewnością stwierdzić, że to on.

Rihanna ubrana była w sukienkę, sandałki na szpilce i czapkę z daszkiem. W ręku trzymała torebkę projektu włoskiego domu mody Fendi. Riri okrasiła stylizację biżuterią z diamentami, jednak zdecydowanie największe wrażenie robiło jej lśniące futro w lamparci wzór.

Znając zamiłowanie 33-latki do naturalnych futer, można podejrzewać, że płaszcz nie był sztuczny. Pod zdjęciami gwiazdy na zagranicznych portalach rozpętała się burza.

"To prawdziwa futrzana wiedźma! Ci celebryci myślą, że dzięki futrom wyglądają na bogatych, podczas gdy w rzeczywistości wyglądają "tanio" i pokazują, że są bez serca", "Nie rozumiem, jak ktokolwiek może nosić prawdziwe futro, skoro wszyscy wiemy, z jakim cierpieniem zwierząt się to wiąże", "Gdzie w tym momencie jest PETA?!", "Mam nadzieję, że to sztuczne futro. Jeśli nie, to jest to absolutnie obrzydliwe", "Niestety, Rihanna zawsze nosi prawdziwe futra" - piszą w komentarzach internauci.

Udało jej się wyglądać "bogato"?

