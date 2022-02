Rihanna odsłania ciążowy brzuch i dekolt w ODWAŻNYCH stylizacjach (ZDJĘCIA)

Rewelacje o tym, że Rihanna spodziewa się dziecka, powracały do mediów od lat niczym bumerang. Spekulacje nasiliły się po wrześniowej gali MET, na której piosenkarka pojawiła się w obszernej, przywodzącej na myśl namiot, sukni. Artystce udało się ukryć w tajemnicy swój błogosławiony stan aż do końca stycznia, kiedy to wybrała się z ukochanym na przechadzkę po Harlemie, niespodziewanie ukazując swój ciążowy brzuch w pełnej krasie.