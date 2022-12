Rihanna po raz pierwszy pokazała SYNKA! (WIDEO)

Pod koniec stycznia wyszło na jaw, że Rihanna i ASAP Rocky spodziewają się dziecka. Mimo że gwiazda dość długo ukrywała swój błogosławiony stan, to później ochoczo eksponowała ciążowe kształty. Barbadoska niemalże do samego rozwiązania pozostała aktywna w mediach.

Mimo że fani mieli nadzieję, że w końcu na wspólnym wyjściu z rodzicami będą mogli zobaczyć chłopca, to niestety na to wydarzenie musieli długo poczekać. Rihanna po kilku miesiącach odkąd synek przyszedł na świat, postanowiła nieoczekiwanie przedstawić go swoim obserwatorom na Tik Toku. Na jej profilu pojawiło się bowiem nagranie, na którym widać uroczego malca, sięgającego po telefon nagrywającej go mamy. Na filmiku można usłyszeć głos Barbadoski, która mówi: "Chcesz zabrać mamie telefon?".