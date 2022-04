Rihanna pozuje dla "Vogue'a" i odsłania kulisy zajścia w ciążę: "Nie wiem, kiedy mam owulację. Po prostu DOBRZE SIĘ BAWILIŚMY" (ZDJĘCIA)

RiRi ma też pewne obawy co do tego, że przez związane z COVID-19 ograniczenia, w trakcie porodu nie będzie mogła mieć wszystkich bliskich przy sobie. Zażartowała, że dobrym pomysłem byłoby wynająć autobus imprezowy , który stałby na parkingu przed szpitalem.

Mam nadzieję, że udało mi się na nowo zdefiniować to, co uchodzi za "przyzwoite" dla kobiet w ciąży. Moje ciało robi teraz niesamowite rzeczy i nie zamierzam się tego wstydzić - tłumaczy, kontynuując:

Zawsze myślałam, że najpierw będzie małżeństwo, a potem dziecko , ale kto powiedział, że to jedyny sposób? Na pewno nie pozwolę, żeby to przeszkodziło mi w byciu mamą - mówi.

Ludziom nie łatwo jest wyjść ze mną ze sfery przyjaźni i trochę mi zajęło, by przezwyciężyć to, jak dobrze go znam i jak dobrze on zna mnie - wspomina.