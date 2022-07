Rihanna skryta za ciemnymi okularami i ASAP Rocky z papierosem (?) MKNĄ NA RANDKĘ (ZDJĘCIA)

W poniedziałek zaś piosenkarkę i rapera "przyłapano" razem na ulicach Nowego Jorku. Rodzice ponaddwumiesięcznego chłopca wybrali się na randkę do jednej z tamtejszych restauracji.

Na wieczorne wyjście 34-latka przyodziała gorsetowy top ze stożkowym biustonoszem, legginsy, skórzany płaszcz i szpilki. Ojciec jej dziecka postawił zaś tego dnia na granatowy garnitur z szortami, T-shirt z nadrukiem oraz czarno-białe pantofle, do których dobrał białe skarpetki. Podczas gdy Rihanna trzymała w ręku torebkę, ASAP miał w dłoni smartfona i papierosa (?), którego co chwila wkładał sobie do ust. Oboje mieli na nosach ciemne okulary.