Rihanna w bomberce za 5,5 tysiąca i oryginalnych butach drałuje przez zaśnieżoną ulicę na randkę z ASAPem Rocky (ZDJĘCIA)

Niedzielny wieczór upłynął wokalistce na romantycznej kolacji w jednej z nowojorskich restauracji, do której wybrała się w towarzystwie ASAPa. Przed wejściem na Riri tradycyjnie czekali paparazzi, którzy obfotografowali artystkę od stóp do głów, gdy ta drałowała przez zaśnieżoną ulicę do lokalu. Znana ze swojej miłości do modowych eksperymentów gwiazda postawiła tym razem na wygodę: do obszernej, granatowej bluzy dobrała zieloną bomberkę Dries Van Noten za 5300 złotych, przecierane jeansy z dziurami i osobliwe, białe buty z wizerunkiem feniksa.