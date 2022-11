Rihanna w czerwonej mini od Magdy Butrym szaleje na Barbadosie z ASAP Rockym (ZDJĘCIA)

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

Sukienka bardzo ładna ale nie na taką figurę niestety. Rihanna bardzo przytyła chociaż mam wrażenie że powoli pracuje nad figura bo chyba już ciut schudła po ciąży. No niestety nie wszystkie kobiety po ciąży wracają do figury przed ciążą. To już mija bezpowrotnie...ale sukienkę źle dobrała do figury. Ale za to dostajemy wielki skarb-dziecko ❤️