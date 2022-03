Rihanna w PIŻAMIE i z torebką za 8 tysięcy zachwyca się ubrankami w butiku dla bobasów (ZDJĘCIA)

Mkf 17 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Masakra,ciało w ciąży rzadko kiedy wygląda ładnie,nie mogę pojąć dlaczego kobiety w tym stanie eksponują je,czy to eksybicjoonizm czy też brak poczucia estetyki,przecież póżniej te zdjęcia będą oglądać ich dzieci .Tak naprawdę gdyby nie była znaną piosenkarką można by pomyśleć że to mało fanjnie wyglądająca jakaś dziunia