Rihanna wraca do muzyki? Piosenkarka wystąpi w finale Super Bowl!

Przez większość swojej spektakularnej kariery Rihanna pracowała na najwyższych obrotach, przeważnie wydając jeden album rocznie (obecnie ma ich osiem na koncie ). Niestety w ostatnich latach Barbadoska uległa pokusie łatwego zarobku i porzuciła muzykę na rzecz sprzedawania wielbicielkom produktów do makijażu.

I choć krążą pogłoski, że dziewiąty krążek piosenkarki jest już od dawna gotowy, tegoroczna ciąża tylko spowolniła jego i tak już opóźnioną o kilka lat premierę. Rihanna nie miała większych oporów przed pozostawieniem fanów w męczącej niepewności co do swoich muzycznych poczynań. Aż do teraz.