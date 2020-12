Rihanna wyławia ASAP Rocky'ego z otchłani Atlantyku podczas wodnego szaleństwa na Barbadosie (ZDJĘCIA)

Na początku grudnia amerykańskie media poinformowały o miłości, która od tegorocznego lata miała rozkwitnąć między Rihanną i ASAP Rocky'm . Wcześniej para przez długie lata utrzymywała przyjacielskie stosunki, mogła więc oszczędzić sobie żmudnego procesu zapoznawania się i przejść od razu do tego co najlepsze - wspólnych wyjazdów w egzotyczne zakątki świata .

W ramach świątecznego urlopu Rihanna i ASAP Rocky wybrali się na ukochany przez piosenkarkę Barbados , gdzie każdy ich krok obserwowany jest bacznie przez uzbrojonych w dalekosiężne obiektywy paparazzi. We wtorek zakochani postanowili oddać się wodnym zabawom, korzystając z bliskiego sąsiedztwa Oceanu Atlantyckiego.

Traktując prywatny jacht jako bazę wypadową, Riri i ASAP rozgrzali się wpierw przejażdżką na motorówce, aby później przesiąść się na ponton na holu rozpędzony do szaleńczych prędkości. Na jednym z zakrętów raper wypadł za burtę. We wdrapaniu się z powrotem na pokład musiała wspomóc go jego życiowa towarzyszka.