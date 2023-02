Rihanna zachwyca w rodzinnej sesji dla brytyjskiego "Vogue'a". Po raz pierwszy pozuje z SYNKIEM i partnerem (ZDJĘCIA)

Rihanna otwiera się na temat macierzyństwa. Zdradziła, jak wspomina pierwsze chwile po porodzie

Spotkanie z dziennikarzem "Vogue'a" kilkanaście godzin przed wspomnianym występem na Super Bowl było dla Rihanny jedną z pierwszych okazji do wypowiedzenia się na temat macierzyństwa. Piosenkarka przyznała, że pierwszy poród "był piękny", a pojawienie się synka na świecie odmieniło jej życie . Wciąż nie wiadomo, jakie imię nosi pierworodny gwiazdy. Riri przyznała żartobliwie, że i tak wszyscy mówią do niego po prostu "baby". 34-latka została poproszona o opisanie pierwszych momentów po porodzie i powrotu do domu.

Zasadniczo z jednej osoby stały się dwie. Wchodzicie do szpitala jako para i wychodzicie jako trzyosobowa rodzina. To szalone. I o mój Boże, te pierwsze dni są szalone. Nie śpisz. W ogóle. Nawet gdybyś chciał. Wróciliśmy do domu, zimny indyk, nie mieliśmy nikogo. Byliśmy tylko my jako rodzice i nasze dziecko. Byliśmy jak zombie - wyjawiła Rihanna.